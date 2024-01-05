Оперативники міграційної поліції Рівненщини примусово видворили нелегала до Азербайджану

За результатами проведених оперативних і профілактичних заходів поліцейські управління міграційної поліції в Рівненській області спільно із працівниками міграційної служби регіону викрили 59-річного громадянина Азербайджану на нелегальному перебуванні в Україні.

Так, іноземець без будь-яких документів на проживання приїхав у приватних справах 26 лютого 2023 року та оселився у Рівному. У серпні торік працівники Рівненського МВ УДМС склали на нього протокол про вчинення адмінправопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203 КУпАП, та прийняли рішення про примусове повернення його в країну походження. Втім, цього не сталося. Як пояснив іноземець, загубив паспорт із особистими речами та не міг виїхати.

Тож після отримання наприкінці грудня відповідної довідки про повернення до Азербайджану відносно нелегала було прийнято рішення про примусове видворення із подальшою забороною щодо нього в’їзду на територію України строком на п’ять років.

Учора, четвертого січня, оперативники міграційної поліції спільно із працівниками міського відділу УДМС супроводили його до пункту пропуску «Могилів-Подільський» та видворили 59-річного іноземця в країну походження.

Працівники управління міграційної поліції в Рівненській області продовжують здійснювати комплекс заходів щодо недопущення порушень чинного законодавства іноземцями на території України та вживають відповідні заходи реагування відносно нелегалів.

Відділ комунікації поліції Рівненської області