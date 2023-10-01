Поліція Кам’янського розшукує зниклого 17-річного хлопця (фото)
29 вересня Максим Мельников пішов з гуртожитку училища м.Кам’янське та до теперішнього часу до місця мешкання не повернувся.
Прикмети хлопця: зріст 170 см, середньої статури, світло-русяве коротке волосся, очі сірі.
Був одягнений: чорні спортивні штани, білий світшот, чорні кросівки.
Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Максима Мельникова, 2006 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 873 98 04, (096) 586 94 41
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Кам’янського РУП
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