Поліція Київщини розшукує 13-річного хлопчика з Фастова (фото)

29 травня до поліції надійшло повідомлення від 65-річної бабусі про зникнення її онука Артема Любицького, який 28 травня поїхав на велосипеді гуляти та по теперішній час не повернувся.

На розшук хлопця були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі особовий склад Фастівського районного управління поліції, поліцейський офіцер громади, працівники групи реагування патрульної поліції, представники територіальної оборони та громадськість.

ПРИКМЕТИ: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, очі сірі.

ОДЯГНУТИЙ: футболка сірого кольору, зелені шорти, кросівки чорного кольору.

При собі мав велосипед “АІСТ”.

Шановні громадяни!

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування хлопця, просимо одразу повідомляти на спецлінію “102” або до Фастівського районного управління поліції за телефоном (0933034986).

Відділ комунікації поліції Київської області