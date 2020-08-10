Поліція розшукує малолітнього буковинця (фото)

Правоохоронці закликають небайдужих громадян допомогти у пошуках 12-річного Габченко Арсена Дмитровича.

Сьогодні, 10 серпня, на спецлінію «102» ввечері надійшло повідомлення про те, що з дитячої лікарні у Чернівцях зник неповнолітній житель села Оршівці Кіцманського району.

Прикмети хлопчика: зріст – приблизно 150 см, худорлявий, волосся темне.

Був одягнений у темну футболку з жовтими полосами і темні штани.

На місце події направлено слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції. На розшук дитини орієнтовано всі наряди поліції Чернівецької області.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження хлопчика – прохання терміново повідомити на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області