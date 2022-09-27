Поліція встановлює обставини двох смертельних ДТП у Гайсинському районі (фото)

26 вересня у Гайсинському районі стались дві дорожньо-транспортні пригоди за участі автомобілів Volkswagen, Ford, навантажувача JCB та пішохода. В результаті аварії двоє людей отримали травми, несумісні з життям, ще двоє потерпілих знаходяться у лікарні. Слідчі встановлюють обставини та причини аварій.

За попередньою інформацією слідства, близько 4.30 на автодорозі сполученням Стрий-Кропивницький-Ізварине, неподалік села Червоне 27-річний водій автомобіля Volkswagen, житель м. Запоріжжя, здійснив наїзд на пішохода, після чого автомобіль з’їхав у кювет, зіткнувся з деревом та перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 27-річний пішохід, житель села Райгород загинув на місці події.

Водій автомобіля та його 27-річний пасажир, житель Хмельницької області, отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.

Ще одна аварія сталась близько 23.30 неподалік від села Лукашівка Ладижинської територіальної громади. 31-річний водій автомобіля Ford, житель Соболівської територіальної громади не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з навантажувачем JCB, під керуванням 35-річного гайсинчанина.

В результаті автопригоди водій автомобіля від отриманих травм помер у лікарні під час надання медичної допомоги.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварій. Транспортні засоби поміщено на арештмайданчики.

За цими фактами проводяться розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

За таке правопорушення передбачено покарання – позбавлення волі на строк до 8 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області