Польська поліція допомагає українським вантажівкам уникати блокади кордону – ЗМІ

Польська поліція пішла на “несподіваний крок” – почала допомагати українським вантажівкам уникнути протесту польських перевізників.

Про це у п’ятницю, 10 листопада, повідомило RMF24, пише УНН.

“Поліція переправляє українські вантажівки через кордон у “Корчовій”, щоб уникнути протесту польських перевізників”, – ідеться у повідомленні.

Лідер страйку каже, що його організатори вже пішли на поступки і пустили п’ять вантажівок на годину замість однієї. Але їх не попередили заздалегідь про таке втручання поліції, що робить акцію неефективною, зазначив Томаш Борковський, член комітету захисту перевізників і транспортних роботодавців і голова страйку в “Корчові”.