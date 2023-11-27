СБУ прокоментувала заяву Данілова щодо російських шпигунів

У Службі безпеки України пояснили, що слова секретаря РНБО Олексія Данілова про нібито шпигунів РФ у СБУ неправильно інтерпретували. Насправді ж, це не відповідає дійсності, а наші спецслужби регулярно нейтралізують будь-які спроби ворога використати ворожу агентуру.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі СБУ.

Роз’яснення СБУ

“Протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні є одним із ключових напрямків діяльності СБУ. Ми фіксуємо такі прояви та системно й ефективно нейтралізуємо діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці”, – заявили в СБУ,

У відомстві нагадали, що протягом 2022-2023 років Служба безпеки викрила понад 2 тисячі зрадників і встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб.

“Серед викритих у тому числі – народні депутати Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, екс-очільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші”, – зазначили в СБУ.

Такі результати, зокрема, стали наслідком того, що СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення, акцентували в спецслужбі.

“Служба безпеки України нейтралізує будь-які спроби російських ФСБ та ГРУ використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни, і робить усе можливе, щоб ворожі мережі були повністю викорінені”, – підсумували в прес-службі в коментарі виданню.

Що сказав Данілов

Нагадаємо, напередодні ЗМІ з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв’ю The Times написали, що РФ нібито активізувала шпигунів в СБУ. Згодом ці слова спростував сам Данілов, він пояснив, що видання неправильно зрозуміло його. І насправді він мав на увазі, що СБУ “активно працює по шпигунах”.

Своєю чергою в прес-службі СБУ в коментарі РБК-Україна також наголосили, що окремі акценти, озвучені сьогодні у ЗМІ, щодо активізації мережі шпигунів всередині української спецслужби, не відповідають дійсності і є проявом некоректної інтерпретації слів очільника РНБО.