Столичні оперативники затримали киянина, який через помсту за брата побив сусіда

Зустрівши кривдника у під’їзді будинку, зловмисник завдав йому численних ударів та втік. Потерпілого з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичної установи. Розпочато кримінальне провадження.

До поліції Києва від лікаря надійшло повідомлення про те, що з проспекту Корольова госпіталізовано непритомного 43-річного місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

За словами слідчого Святошинського управління поліції Владислава Троцюка, у ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці опитали сусідів та потерпілого, завдяки чому встановили деталі інциденту:

«Ми з’ясували, що між двома сусідами виник конфлікт, в який вирішив втрутитися родич опонента. Зустрівши кривдника у під’їзді будинку, чоловік накинувся на нього та завдав численних ударів. Потерпілого негайно доставили до лікарні, де його прооперували. Наразі його життю нічого не загрожує».

У ході проведення оперативно-пошукових заходів працівники кримінальної поліції встановили, що відразу після вчинення злочину ймовірний підозрюваний зібрав речі та покинув місце проживання. Протягом двох тижнів він переховувався від поліцейських у різних районах столиці, де винаймав кімнати.

Оперативники затримали зловмисника в Подільському районі столиці під час переїзду. Ним виявився 37-річний киянин, неодноразово судимий за грабежі, збут наркотиків та опір працівнику поліції.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а районним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва

Тетяна Мельник