У Черкасах патрульні зупинили водія напідпитку та ще й без прав

Сьогодні вночі на проспекті Хіміків патрульні виявили авто ВАЗ 2109, що рухалося з порушенням ПДР, періодично виїжджаючи на смугу зустрічного руху. Зупинивши вказане авто, інспектори встановили, що водій транспортного засобу не має права керування. Також, під час спілкування у керманича виявлено ознаки алкогольного сп’яніння.

Від проходження огляду на стан сп’яніння водій відмовився. На останнього патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Та на цьому історія не закінчилася. За кілька годин вказане авто було зупинене іншим патрулем на вулиці Симиренківській за порушення вимог заборонних знаків. Маючи ознаки алкогольного сп’яніння, від проходження огляду на стан сп’яніння водій категорично відмовився.

Відповідно, інспекторами на керманича складено протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та винесено постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП. Після чого, водій в присутності патрульних зачинив авто та направився за адресою проживання. // Вартові еспресо