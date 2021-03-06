У ДТП в Оболонському районі столиці загинули двоє людей (фото)

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Сьогодні зранку до столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе. Для з’ясування обставин події, оперативний черговий негайно направив на місце слідчо-оперативну групу та лікарів.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини зіткнення автомобілів «Рено» та «Шевроле». У автопригоді загинули двоє людей, інші учасники дорожньо-транспортної пригоди отримали тілесні ушкодження різного ступеню, їх госпіталізовано до лікарні.

Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва