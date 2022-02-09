У Львові у водія конфіскували авто за 34 неоплачених штрафи

Система «Безпечне місто» сповістила державних виконавців про те , що на одній із вулиць Львова зафіксований боржник.

Про це повідомили у поліції.

Виконавче провадження щодо власниці автомобіля Hyundai Sonata та її чоловіка, який керує цим автомобілем, відкрили ще у травні минулого року.

Борг перед державою — понад 33 тисячі гривень за 34 штрафи за порушення ПДР (частина за перевищення швидкості зафіксованої в автоматичному режимі і один — за керування транспортними засобами в стані сп’яніння).

Інформацію про боржника передали найближчому екіпажу патрульних. Вони виявили і зупинили цей автомобіль.

На місце події приїхали виконавці, транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик. Якщо за два тижні львів’янка не сплатить борги, автомобіль продадуть на аукціоні. // Діло