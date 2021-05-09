У Львові завдяки перехожому затримали іноземця, який на скутері збив дитину і втік

28 квітня, близько 18-ї години на вулиці Боткіна відбувався наїзд скутера на десятирічну дитину. Водій поїхав з місця події. Поліцейські встановивши обставини події розпочали пошуки втікача.

Сьогодні, близько 17-ї години на вулиці Князя Романа увагу патрульних на підозрілий скутер звернув перехожий на ім’я Олег. Він у соцмережах побачив фото і інформацію про розшук.

Патрульні 1 батальйону вирішили перевірити цю інформацію. Транспортний засіб зупинили. За кермом був 20-річний іноземець. Свою причетність до ДТП він заперечував.

Поліцейські оглянули скутер і виявили пошкодження характерні для згаданої ДТП. Тоді, хлопець зізнався у скоєному і сказав де сховав той шолом та одяг в якому був одягнений в день аварії.

Оскільки ушкодження, які отримала дитина, не підпадають під кримінальну відповідальність, справу передали патрульній поліції для розшуку порушника.

Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП складуть на молодого чоловіка два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Дякуємо, небайдужому громадянину за допомогу! Разом ми зробимо наше місто безпечнішим.

Патрульна поліція Львівської області