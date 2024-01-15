У Новгород-Сіверському від отруєння чадним газом загинули чоловік з жінкою та їхня 4-річна дитина
У Новгород-Сіверському Чернігівської області від отруєння чадним газом загинула сім’я. Серед жертв виявилася дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Зазначається, що витік чадного газу, ймовірно, стався через порушення правил експлуатації газового котла.
Наразі Національна поліція України з’ясовує всі обставини трагедії.
Що може убезпечити приміщення від чадного газу
У ДСНС нагадали, що чадний газ є однією з найпоширеніших причин нещасних випадків у будинках, опалювальними печами, камінами або газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний призвести до біди за лічені хвилини.
“Встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя”, – додали в ДСНС.