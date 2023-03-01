У Рівному викрили неповнолітнього адміністратора каналу небезпечного молодіжного руху

З дев’ятикласником та його батьками провели профілактичну бесіду, телеграм-канал — заблокували.

Ювенальні поліцейські спільно із працівниками СБУ регіону та патрульними поліцейськими викрили 14-річного адміністратора телеграм-каналу, який розміщував інформацію про час та місце збору представників руху в Рівному і заклики до фізичного протистояння.

Учора, 28 лютого, під час профілактичного відпрацювання поліцейські виявили 14-річного підлітка в одному із обумовлених місць зустрічі. Його та матір запросили до Рівненського районного управління поліції.

Неповнолітній свою причетність до субкультури заперечує, а назву нового молодіжного руху використав для розкрутки каналу, аби в подальшому отримувати прибуток від реклами.

Нагадаємо, працівники блоку превенції, кримінальної поліції, кіберполіцейські оперативно відслідковують ситуацію щодо поширення в Україні чергової російської ІПСО.

Правоохоронці звертаються до батьків: приділяйте дітям більше часу та цікавтеся, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля.

Відділ комунікації поліції Рівненської області