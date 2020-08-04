Увага! На Київщині зникла малолітня дівчинка! (фото)

Васильківським відділом поліції розшукується малолітня ВЛАСЕНКО ВІКТОРІЯ, 10 років, яка 03.08.2020 близько о 20:30 пішла з місця проживання, що по вул. Миру, с. Ковалівка та до цього часу її місце перебування невідоме.

Останній раз дівчину бачили об 6:00 04.08.2020 в с. Червоне, Фастівського району.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 10-11 років, зріст 150 см, худорлявої статури, волосся біле, до плечей, обличчя овальне, очі блакитні.

ОДЯГНУТА: салатову футболку, спортивні штани темно-синього кольору, капці (типу в‘єтнамки) чорного кольору з жовтими квітами.

При отриманні будь якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчинки телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

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