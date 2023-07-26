Зеленський підписав податковий закон про повернення штрафів для ще недобитого війною бізнесу
Законом також підвищуються податки до довоєнного рівня та повертаються податкові перевірки.
Президент Володимир Зеленський підписав закон, раніше ухвалений Верховною Радою, про повернення довоєнного оподаткування, який, зокрема, передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2%.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, зазначивши що з 1 серпня закон вже набуде чинності. “Президент підписав податковий закон “, – написав Железняк.
Згідно з ухваленим документом, передбачається скасування можливості для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу; скасування можливості для ФОП-платників єдиного податку І та II групи не сплачувати єдиний податок; відновлення проведення документальних перевірок; відновлення штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.
Користувачі соцмереж палко відреагували на цю новину, яка, скоріше за все, помітно ускладнить життя бізнесу, наступними коментарями: “паніслась…”, “нашо?”, “а чому не розглянута петиція до президента з приводу цього закону?” тощо.
Податки під час війни
Верховна Рада наприкінці червня ухвалила в цілому податковий законопроект № 8401, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2% та мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг. Прийняття цього документу є умовою, передбаченою угодою з МВФ. А в середині липня – депутати підтримали ініціативу у другому читанні.
В цілому закон скасовує ті норми, які були ухвалені ще в березні 2022 року як податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, які передбачали можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. // УНІАНTweet