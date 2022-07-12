10 000 доларів за вплив на суддів: у Києві затримали колишнього народного депутата

Викрили протиправну діяльність фігуранта оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Як встановили поліцейські, колишній народний депутат Верховної ради ІІІ скликання обіцяв представникові товариства вплинути на суддів одного з районних та апеляційних судів, аби ті винесли «правильне» рішення у цивільній справі. За таку «послугу» вимагав 10 000 доларів США неправомірної вигоди.

12 липня оперативники УСР м. Києва Нацполіції, слідчі Голосіївського управління поліції спільно з прокурорами Голосіївської окружної прокуратури затримали зловмисника під час отримання частини коштів — 92 500 гривень.

Фігурант затриманий в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Дії затриманого кваліфіковані за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України