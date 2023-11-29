16-річний зловмисник викрав у 15-річного товариша ₴180 тисяч соціальних виплат

28 листопада поліцейські Відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції встановили підлітка, який викрав гроші з банківської картки 15-річного мешканця м. Бар. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

З повідомленням про крадіжку до поліції звернувся неповнолітній потерпілий. Хлопець розповів, що зникнення грошей з картки він виявив випадково під час розрахунку за товар у магазині.

Як розповів керівник Відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу Віктор Гончар, згідно з виписками з карткового рахунку потерпілого поліцейські встановили, що невідома особа неодноразово здійснювала розрахунки цією карткою в місцевих магазинах.

Під час перевірки під підозру правоохоронців потрапив 16-річний місцевий житель, з яким потерпілий товаришував. Поліцейські розшукали його у м. Бар.

Як з’ясували правоохоронці, хлопець під’єднав банківську картку товариша, на яку останній отримував нарахування соціальних виплат, до свого мобільного телефону та розраховувався нею в магазинах. Загалом зловмисник витратив 180 000 гривень.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Такий злочин карається ув’язненням до 8 років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється Жмеринською окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області