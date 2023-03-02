22-річного жителя Бердянська підозрюють у передачі списків українських патріотів російській «холері»

Управліня СБУ в Запорізькій області оголосило Кирилу Койнову підозру в державній зраді в умовах воєнного стану.

За версією слідства, на початку липня минулого року, проживаючи в окупованому Бердянську, Койнов згодився допомагати у підривній діяльності проти України представнику російських військових із позивним «Холера».

Чоловік створив у Telegram чат-бот для збору даних про мешканців міста, які негативно висловлюються про окупантів, а також активно проукраїнсько налаштованих громадян, які можуть передавати українській владі і ЗСУ розвідувальну інформацію і навіть вести диверсійну і підривну діяльність на окупованій території. У період 18-26 липня Койнов надіслав «Холері» шість таких списків.

Крім того, підозрюваний схиляв до сприяння окупантам свого брата — війсьовослужбовця ЗСУ. Він умовляв його передати координати тренувального табору, де українські солдати проходять підготовку під керівництвом військових інструкторів країн-членів НАТО. За це Койнов обіцяв братові винагороду і евакуацію до окупованого Бердянська.

У рамках контролю за вчиненням злочину Койнову надіслано координати несправжнього обʼєкта. Через вісім днів російська армія двічі намагалася обстріляти цей «табір», запускаючи чотири ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря і ще одну ракету з району південніше міста Бєлгород, РФ.

За державну зраду під час війни чоловікові загрожує 15 років позбавлення волі або довічно. // Судовий репортер