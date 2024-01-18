23 роки ув’язнення на трьох – на Житомирщині засуджено групу осіб за збут наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів у виправній колонії

За публічного обвинувачення прокурора Житомирської обласної прокуратури трьох співучасників злочинного угруповання визнано винними у придбанні, зберіганні та збуті у місця позбавлення волі особливо небезпечних наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, вчинені організованою групою, у великих розмірах, а також використанні коштів, здобутих внаслідок злочинної діяльності (ч. 3 ст. 307, ч. ч. 1, 2 ст. 306, ч. 4 ст. 321 КК України).

Усіх трьох осіб засуджено до реального покарання з конфіскацією майна. Зокрема, організатора – до 9 років і 6 місяців, двох його спільників, відповідно, до 7 років і 1 місяця та 6 років і 6 місяців позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що організував злочинне угруповання неодноразово судимий 36-річний киянин, який відбуває чергове покарання в одній з виправних колоній Житомирщини. До злочинної діяльності залучив двох засуджених коростенців.

Організатор розробив спеціальну схему, особисто контролюючи усі етапи наркобізнесу. Зокрема, пошук на волі продавців «товару» та осіб, які доставляли – перекидали через огорожу виправної колонії наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби, а також пошук серед засуджених наркозалежних-покупців.

Фінансові операції проводили за допомогою Інтернет-банкінгів, через оформлені на підставних осіб банківські рахунки. Двоє спільників були активними помічниками та виконували інші вказівки організатора. Координували свої дії через мобільний зв’язок та додатки.

Протягом вересня-грудня 2021 року обвинуваченими було неодноразово закуплено та реалізовано серед ув’язнених значну кількість метадону, канабісу, а також сильнодіючих лікарських засобів – димедролу й зопіклону. Від злочинної діяльності отримували тисячі гривень прибутку, які використовували для власних потреб.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури