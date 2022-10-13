27-річна одеситка незаконно заволоділа автомобілем співмешканця та скоїла на ньому ДТП

Посварившись з жінкою після хмільного застілля, чоловік вказав їй на двері, а сам пішов спати. Не зважаючи на пізню годину й відсутність водійського посвідчення, обурена одеситка тихцем взяла ключ від припаркованого у дворі «BMW», сіла за кермо й поїхала геть. Рухаючись по вулиці Ільфа і Петрова, кермувальниця перевищила швидкість та скоїла наїзд на бетонний стовп.

За керування транспортним засобом у нетверезому стані й без документів патрульні склали відносно правопорушниці адміністративні матеріали за статтями 130 та 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А слідчий, що прибув у складі слідчо-оперативної групи вилучив з місця події незаконно привласнений автомобіль і затримав містянку в процесуальному порядку.

«Фігурантці повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди. Цей злочин передбачений ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Поліцейські помістили підозрювану до ізолятора тимчасового тримання й клопочуть в суді про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив начальник слідчого відділення відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олег Зощук.

Одеське районне управління поліції № 1