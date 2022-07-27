$270 тисяч за дозвіл на пасажирські перевезення – затримано заступника директора Департаменту КМДА та керівника держпідприємства

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру директору одного з Департаментів КМДА та директору державного підприємства, яке відноситься до сфери управління Київської ОДА за обставинами вимагання та одержання 270 тис дол США (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, посадовці з липня 2021 року вимагали від керівника підприємства, яке надає послуги з пасажирських перевезень маршрутними таксі, кошти за сприяння та нестворення перешкод в його роботі. У разі відмови заступник директора департаменту погрожував нібито створити проблеми в роботі перевізника, а також інших, пов’язаних з ним підприємств.

Директор державного підприємства виступав посередником у домовленостях та передачі коштів.

У січні та лютому 2022 року правоохоронці задокументували одержання підозрюваними двох траншів неправомірної вигоди на загальну суму 51 200 дол США.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловіки призупинили протиправні дії щодо перевізників, однак вже в липні поновили свої вимоги. Вони вимагали 220 тис дол США за грудень-червень 2022 року та за продовження договорів на перевезення пасажирів до кінця року. При цьому договори вже були підписані на момент отримання ними коштів.

Чоловіків затримано одразу після одержання ними обумовленої суми. Під час невідкладних обшуків, зокрема, за місцем проживання затриманих та у службових приміщеннях КМДА, вилучено грошові кошти, документи та зброю, походження якої наразі встановлюється.

Київська міська прокуратура продовжує системні заходи, спрямовані на виявлення та припинення корупційних схем, організованих за участі столичних чиновників, у тому числі найвищого рівня.

Операцію з викриття провели прокурори спільно зі слідчими та працівниками оперативного підрозділу територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Київська міська прокуратура