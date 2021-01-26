₴400 тис. хабаря за не притягнення до відповідальності — судитимуть заступника начальника відділення поліції Київщини

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника відділення поліції — начальника слідчого відділення одного з відділів поліції ГУ НП у Київській області, який вимагав та отримав 400 тис. грн неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як встановлено в ході досудового розслідування, правоохоронець вимагав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 400 тис. грн за не притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене у великих розмірах, та закриття кримінального провадження.

Правоохоронця затримали 8 жовтня 2020 року на «гарячому» під час одержання ним 400 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ в м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура