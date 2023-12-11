51-річного зловмисника судитимуть за зґвалтування жінки зі смертельними наслідками

Оболонська окружна прокуратура м. Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 51-річного чоловіка за обвинуваченням у зґвалтуванні жінки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 152 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 16 вересня обвинувачений запросив до себе додому 53-річну жінку та запропонував разом вжити алкогольні напої. Надалі чоловік почав наполягати на інтимних стосунках. Отримавши від жінки відмову, зловмисник наніс їй численні удари руками в область голови та інших частин тіла, внаслідок яких потерпіла втратила свідомість.

Користуючись безпорадним станом жінки, чоловік жорстоко її зґвалтував.

На наступний день жінка, яка через отримані травми не могла самостійно пересуватися, була госпіталізована у важкому стані.

19 вересня потерпіла померла у лікарні.

Згідно висновку судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок тілесних ушкоджень, отриманих під час зґвалтування.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Пресслужба Київської міської прокуратури