60-річного жителя Кривого Рогу затримали за вбивство чоловіка

Правоохоронці встановили обставини злочину: під час сварки нападник завдав 70-річному містянину численні удари кухонним ножем. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Злочин стався вночі 5 березня на території Криворізького району. Поліцейські відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції протягом кількох годин встановили місцевого жителя, підозрюваного у злочині. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці вилучили з місця події знаряддя злочину – кухонний ніж.

Цього ж дня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі. 6 березня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції