8 років за ґратами проведе чоловік, який у стані алкогольного сп’яніння ледь не зарубав жінку сокирою

Вироком Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області 61-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 та ч.1 ст.357 КК України (незакінчений замах на вбивство, крадіжка, викрадення офіційних документів).

Так, подія сталась в с. Веселе Синельниківського району, де потерпіла проживала разом з дітьми та співмешканцем. Встановлено, що у лютому 2020 року під час раптово виниклої сварки чоловік, будучи у стані алкогольного сп’яніння, намагався вбити цивільну дружину. Зловмисник вдарив потерпілу обухом сокири по голові, та коли замахнувся вдруге, аби нанести смертельний удар, жінці вдалося вихопити знаряддя злочину та разом з дітьми втекти.

Скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, обвинувачений взяв гаманець потерпілої, в якому знаходилось близько 400 гривень та банківські картки, після чого з місця вчинення правопорушення зник.

Свою вину чоловік не визнав, проте її повністю доведено Синельниківською місцевою прокуратурою.

Суд призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури