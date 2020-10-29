9000 доларів за видачу дозволів на перевезення вантажів – судитимуть посадовця Держслужби з безпеки на транспорті

До суду направлено обвинувальний акт відносно працівника одного з відділів Департаменту моніторингу та інформаційно-аналітичного забезпечення Державної служби України з безпеки на транспорті.

Слідством встановлено, що посадовець вимагав та одержав від підприємця 9 000 доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення про безперешкодну видачу дозволів та книг Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЕКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом, отримання ліцензій та невідображення виявлених порушень в матеріалах проведених планових та позапланових перевірок.

2 вересня 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця біля приміщення Державної служби України з безпеки на транспорті після одержання ним останньої частини неправомірної вигоди у сумі 8 500 доларів США .

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала Волинська обласна прокуратура, оперативний супровід – Волинське управління ДСР Нацполіції.

Державне бюро розслідувань