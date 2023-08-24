Антимонопольний комітет оштрафував три компанії та ФОП на більш ніж ₴30,5 млн. за змову на закупівлях для ремонту доріг

Антимонопольний комітет України рішенням від 23 серпня 2023 року визнав що ТОВ «ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ЛИМОЖІНВЕСТ», ФОП Акопян В. К. та ТОВ «КОЛТЕХ-ТРАНС» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Мова йде загалом про 19 процедур закупівель, що стосувалися ремонту доріг та проводилися у 2018 році в Закарпатській та Черкаській областях України. А саме торги оголошувалися Іршавською, Мукачівською, Берегівською, Виноградівською районними державними адміністраціями, комунальним підприємством Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» та державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області». ТОВ «ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ЛИМОЖІНВЕСТ», ФОП Акопян В. К. та ТОВ «КОЛТЕХ-ТРАНС» поперемінно приймали участь у цих закупівлях, загальна очікувана вартість яких становила 572 300 988 грн.

Комітет під час розслідування справи встановив обставини, що у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ЛИМОЖІНВЕСТ», ФОП Акопян В. К. та ТОВ «КОЛТЕХ-ТРАНС» антиконкурентних узгоджених дій, метою яких було усунення конкуренції між учасниками торгів. Зокрема, виявлені факти доводили наявність комунікації між відповідачами та обміну інформацією.

За таке порушення законодавства Комітет наклав на змовників штрафи загальною сумою 30 596 857 млн грн.

При цьому, згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

З відповідними Зведеними відомостями щодо спотворення результатів торгів можна ознайомитися за цим посиланням на сайті АМКУ (постійно оновлюється).

Антимонопольний комітет України