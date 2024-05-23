Близько ₴300 тисяч збитків на ремонті доріг – в столиці судитимуть підрядника й посадовців «Київатводору»

Фігуранти, до повноважень яких входило здійснювати нагляд за підрядною організацією, перебуваючи у змові з останніми, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційної документації про виконання ремонтних робіт, які фактично виконані не були.

За фактом злочинної діяльності спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві та під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури слідчі Солом’янського управління поліції завершили досудове розслідування.

У рамках розпочатого кримінального провадження працівники поліції з’ясували, що ремонтні роботи доріг у Печерському районі столиці проводилися на підставі договору між комунальною корпорацією “Київавтодор” і приватним підприємством. Надалі після завершення перевірок якості та кількості робіт підрядника відповідальні за це співробітники «Київавтодор» підписали документи про виконання робіт в повному обсязі, не дивлячись на протилежну фактичну ситуацію.

Таким чином, на підставі внесення неправдивих відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт підрядній компанії було перераховано кошти. За результатами судово-економічної експертизи державі завдано матеріальних збитків на суму близько 300 тисяч гривень.

Трьом посадовцям та директору підрядної компанії повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі Солом’янського управління поліції скерували до суду обвинувальний акт. За скоєне фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва