Буковинець відповідатиме за домашнє насильство відносно своєї матері

За такі дії чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

У грудні минулого року до поліції надійшло повідомлення від 84-річної жительки Острицької громади, яка повідомила, що її син погрожує фізичною розправою та виганяє з дому. Для з’ясування обставин інциденту на місце події виїхали працівники відділення № 4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції. Поліцейські встановили, що 64-річний місцевий житель, перебуваючи за місцем проживання, вчинив словесну суперечку зі своєю матір’ю. В ході конфлікту кривдник ображав жінку нецензурною лайкою, виганяв з будинку та погрожував їй фізичною розправою.

Відомості про даний факт співробітники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час розслідування поліцейські з’ясували, що кривдник упродовж тривалого часу вчиняє домашнє насильство відносно близької родички. Працівники поліції реагували на кожне повідомлення від жінки, неодноразово складали протоколи про адміністративне правопорушення на зловмисника та проводили з ним профілактично-роз’яснювальну роботу про неприпустимість таких дій.

Також в листопаді 2021 року чоловіка було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено адміністративне стягнення.

Однак правопорушник продовжував чинити психологічне та економічне насильство відносно своєї матері, яке призвело до психічного розладу в жінки.

27 лютого слідчі поліції під процесуальним керівництвом Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили про підозру кривднику у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області