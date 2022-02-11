Чергового «вора в законі» із санкційного списку РНБО примусово видворено з України

Про це сьогодні, 11 лютого, повідомили у Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції проводять систему боротьбу з «ворами в законі», «кримінальним авторитетами» та представниками криміналітету з метою ліквідації поширення ними злочинного впливу на території країни.

Під час проведення заходів оперативники отримали інформацію, що до Києва прибув 34-річний «вор в законі» на прізвисько «Нукрі Гальський». Він перебуває у переліку суб’єктів підвищеного злочинного впливу, які потрапили до санкційного списку РНБО і до яких були застосовані персональні, економічні та інші обмежувальні санкції.

За даними оперативників, «авторитет» потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Оперативники встановили його місце перебування. Відтак з метою недопущення поширення ним злочинного впливу провели заходи для затримання «вора в законі» й доставили до Державної міграційної служби України.

Вночі, 10 лютого, 34-річного громадянина було примусово видворено за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України