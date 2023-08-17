Черговий факт хабарництва викрито у Льотній академії НАУ

Цього разу йдеться про керівника аспірантури освітнього закладу, яка підозрюється у вимаганні неправомірної вигоди за вступ до аспірантури задля уникнення мобілізації. За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури освітянці повідомлено про підозру за ч. 3 ст.368 КК України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кіровоградської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювана – завідувач аспірантури Льотної академії НАУ вимагала неправомірну вигоду у розмірі 23 тис гривень від двох мешканців Кіровоградщини за вирішення питання щодо їх вступу до аспірантури. Вступ до цього структурного підрозділу вишу на здобуття вченого ступеня у подальшому надавав право на відстрочку від мобілізації.

Неправомірну вигоду підозрювана отримувала частинами. Затримали викладача у власному кабінеті, після передачі другої частини незаконної грошової винагороди у розмірі 11500 грн.

Наразі прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в області, оперативний супровід – УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.