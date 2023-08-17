Черговий факт хабарництва викрито у Льотній академії НАУ

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Цього разу  йдеться про керівника аспірантури освітнього закладу, яка підозрюється у вимаганні неправомірної вигоди за вступ до аспірантури задля уникнення мобілізації. За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури освітянці повідомлено про підозру  за ч. 3 ст.368 КК України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кіровоградської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювана – завідувач аспірантури Льотної академії НАУ вимагала неправомірну вигоду у розмірі 23 тис гривень від двох мешканців Кіровоградщини за вирішення питання щодо їх вступу до аспірантури. Вступ до цього структурного підрозділу  вишу на здобуття вченого ступеня у подальшому надавав право на відстрочку від мобілізації.
Неправомірну вигоду  підозрювана отримувала частинами. Затримали  викладача у   власному кабінеті, після передачі другої частини незаконної грошової винагороди у розмірі 11500 грн.
Наразі  прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу.
Досудове розслідування  – СУ ГУНП в області, оперативний супровід –  УСБУ в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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