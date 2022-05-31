Чоловік намагався надати $1200 хабара поліцейському, щоб повернути арештований автомобіль

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 32-річного мешканця Запорізької області за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, у лютому 2022 року чоловік запропонував начальнику одного з відділень поліції 1200 доларів США за закриття кримінального провадження за фактом ДТП. У такий спосіб він намагався повернути автомобіль, арештований правоохоронним органом. Про факт пропозиції неправомірної вигоди посадовець поліції повідомив співробітникам Запорізького управління ДВБ Нацполіції України, тому спроба підкупу проходила під контролем правоохоронців.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики