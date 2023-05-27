До 11 років позбавлення волі засуджено двох жінок, які збували метадон в столиці

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури оголошено обвинувальний вирок раніше судимим 33-річній та 46-річній киянкам за фактами незаконного придбання, зберігання, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених повторно, організованою групою (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Прокурори довели в суді, що зловмисниці протягом лютого-серпня 2019 року з метою збагачення придбали та зберігали наркотичну речовину – метадон для перевезення та подальшого збуту на території міста Києва.

За вказаний період зловмисниці збули 8 300 доз на загальну суму 832 тис. гривень.

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили наркотичну речовину – метадон (фенадон) та психотропну речовину – PVP.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва жінок визнано винними в інкримінованих злочинах та призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна.

Київська міська прокуратура