До 13 років позбавлення волі засуджено волинянина, який убив двох людей у селі Олександрія

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 56-річного жителя села Олександрія Луцького району винуватим в умисному вбивстві двох осіб та крадіжках, вчинених в умовах воєнного стану (п.1 ч.2 ст. 115, ч.4 ст. 185 КК України).

У грудні 2022 року чоловік зарубав сокирою 66-річну жінку та її 34-річного сина, які проживали по сусідству, а тіла викинув у колодязь.

Після вчинення цього злочину він ще викрав з оселі убитих побутові речі.

Попри виявлене в убивці психічне відхилення, експерти констатували, що він міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Згідно з вироком суду, наступних 13 років чоловік відбуватиме покарання за ґратами, де йому надаватимуть амбулаторну психіатричну допомогу у примусовому порядку.

Пресслужба обласної прокуратури