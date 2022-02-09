До 4,5 років тюрми засуджено чоловіка за грабіж, побиття літньої жінки та умисне ухилення від проходження програми для кривдників

Вироком Ленінського районного суду міста Миколаєва, з урахуванням позиції прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва, раніше судимого місцевого жителя визнано винним у грабежі, спричиненні умисного легкого тілесного ушкодження та умисного ухилення від проходження програми для кривдників (ст. 390 – 1, ч. 1 ст. 125 та ч. 2 ст. 186 КК України.

Прокурором у суді доведено, що зловмисник, будучи обізнаним про обов’язок проходження корекційної програми для осіб, які вчинили домашнє насильство, за відсутності об’єктивних причин, умисно ухилився від проходження зазначеної програми, а також умисно не виконав визначений судом заборонний припис, порушивши обов’язок перебувати у приміщенні разом з бабусею.

В подальшому, перебуваючи за місцем проживання бабусі, він умисно наніс жінці не менше 6 ударів в область обличчя та рук, спричинивши їй легкі тілесні ушкодження.

Крім того, у листопаді 2021 року обвинувачений із застосуванням насильства до продавчині магазину «Кефір» в Інгульському районі м. Миколаєва, викрав алкогольні напої.

Судом підтримано позицію прокуратури та призначено зловмиснику покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Окружна прокуратура міста Миколаєва