До 8 років позбавлення волі засуджено агента ФСБ, викритого контррозвідкою СБУ
Законної сили набрав судовий вирок стосовно агента ФСБ РФ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів. Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування встановило, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора зловмисник мав намір отримати відомості щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу «Нептун». Для цього він намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних Сил України.
Контррозвідники СБУ затримали агента під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.
Лисичанський міський суд Луганської області засудив зрадника до 8 років позбавлення волі.Tweet