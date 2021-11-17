До 9 років за ґратами засуджено чоловіка за замах на вбивство знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова судом визнано винним 36-річного чоловіка за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України) та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2020 року 36-річний чоловік, перебуваючи у квартирі будинку, розташованому на території Індустріального району м. Харкова, вживав алкогольні напої разом із власником квартири.

На ґрунті неприязних відносин з господарем квартири чоловік наніс йому кухонним ножем близько 7 ударів в область грудної клітини, живота та рук.

Після цього чоловік з місця вчинення злочину втік через вікно.

Під час судового розгляду обвинувачений провину у скоєному не визнав.

Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 16 листопада 2021 року чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури