Домашній насильник з Хмельницького району намагався підкупити поліцейських

Тепер, окрім адміністративної відповідальності за домашнє насилля, чоловік нестиме ще й кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі.

23 червня близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення про домашнє насилля. Прибувши на місце, група реагування патрульної поліції з’ясувала, що 43-річний чоловік вчиняє психологічне насилля відносно своєї дружини. Правоохоронці склали на правопорушника протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наступного дня правопорушник прийшов до відділення поліції. Побачивши працівників поліції, які напередодні приїжджали на виклик, почав пропонувати їм неправомірну вигоду з метою уникнення адміністративно відповідальності і залишив в автомобілі гроші. Правоохоронці одразу ж викликали слідчо-оперативну групу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає декілька альтернативних видів покарання, найсуворіше з яких — позбавлення волі на термін до 4 років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області