ДТП з трьома загиблими на Сумщині – підозрюють водія позашляховика, який перебував у стані алкогольного сп’яніння (фото)

За процесуального керівництва Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловікові у порушенні правил безпеки дорожнього руху, який керував транспортним засобом в стані сп’яніння, що спричинило загибель трьох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, 17 вересня 2021 близько 23 год 47 хв на автодорозі «Київ-Суми-Юнаківка» поблизу с. Штепівка, керуючи автомобілем «Toyota Highlander», водій допустив зіткнення з автомобілем «DAF». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє пасажирів автомобіля «Toyota Highlander» загинули на місці.

Згідно висновків експертиз, у крові водія позашляховика виявлено етиловий спирт в кількості – 1,74%. Також згідно експертизи він мав технічну можливість уникнути дорожньо-транспортної пригоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури