Ексдепутата Київради судитимуть за самовільне будівництво на комунальній землі

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього депутата Київської міської ради за обвинуваченням у самовільному будівництві будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, підробці та використанні офіційного документу (ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, колишній депутат КМР, не маючи рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи надання у користування земельної ділянки, самовільно зайняв земельну ділянку в Дарницькому районі столиці.

За відсутності дозвільних містобудівних документів підозрюваний побудував на цій території будівлі, які використовуються в якості місць роздрібного продажу продуктів харчування та інших товарів, а у подальшому на підставі підроблених документів зареєстрував на них право власності.

Земельна ділянка, на якій підозрюваний розмістив місця роздрібного продажу, перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва. Площа самовільно збудованих будівель складає 858,8 кв. м.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими УП в метрополітені ГУНП в місті Києві.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура