Ексдиректора держпідприємства судитимуть за розтрату державного майна на суму понад ₴800 тис.

Прокурорами Ніжинської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора державного підприємства за вчинення розтрати майна в особливо великих розмірах, а саме зерна ДП «Державний резервний насіннєвий фонд» (ч. 5 ст. 191 КК України)

Досудовим розслідуванням встановлено, що фонд передав на зберігання державному товариству насіння елітних сортів ячменю. У свою чергу, директор вказаної установи незаконно продав приватному підприємству ввірені для зберігання 125 тон збіжжя. У результаті вказаних дій державі заподіяно збитки на суму 812 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області.

За вчинений злочин обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури