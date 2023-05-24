Ексначальник відділу поліції готував диверсію на об’єкті критичної інфраструктури

Прокурорами Донецької обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього поліцейського за фактами державної зради та готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року начальник відділу управління оперативно-технічних заходів ГУНП в Донецькій області, перебуваючи у захопленому зс рф м. Маріуполі, добровільно погодився співпрацювати з окупантами. Він обійняв псевдопосаду оперуповноваженого сектору карного розшуку «Жовтневого районного відділу Маріупольського міського управління мвс днр».

На блокпостах обвинувачений перевіряв документи і вишукував осіб з проукраїнськими поглядами або причетних до служби у Збройних Силах, правоохоронних органах та органах державної влади України.

Крім того, у вересні 2022 року він планував за допомогою мешканця Покровського району вчинити диверсію на одному з об’єктів критичної інфраструктури. Для влаштування вибуху пособник мав використати бойові припаси із заздалегідь облаштованого «поліцейським» схрону, але цьому завадили правоохоронці.

Під час санкціонованого обшуку у підземному сховищі виявлено 4 тротилові шашки загальною вагою понад 1 кг, 5 споряджених корпусів гранат Ф-1 та РГН, корпус протипіхотної міни МОН-90, 3 постріли ВОГ-25П, а також 4 запали типу УДЗ, уніфікований запал ручної гранати УЗРГМ-2 та 2 електродетонатори ЕДП і ЕДПР.

Обвинуваченого, якого вже звільнено з органів Національної поліції України, оголошено у розшук.

Досудове розслідування стосовно нього здійснювалось ТУ ДБР у м. Краматорську.

Офіс Генпрокурора