Голові райсуду на Харківщині загрожує довічне ув’язнення за державну зраду
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо голови Балаклійського районного суду Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що голова райсуду у квітні минулого року виїхав з Балакліі до окупованого м. Куп’янськ, де і почав будувати собі «кар‘єру» при російських загарбниках.
Він добровільно обійняв посаду «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» у так званій «ВГА Харьковской области».
На новій посаді зрадник надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ, а також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою.
Слідством встановлено, що суддя перебуває на території країни-агресора. Його оголошено у розшук.
Обвинуваченого судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Управління СБУ в Харківській області та Департамент контррозвідки СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet