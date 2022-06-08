Хабар у $45 тис. за зміну цільового призначення земельної ділянки – судитимуть мешканця Київщини

Прокурори Вишгородської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно громадянина за фактом отримання неправомірної вигоди з метою впливу на уповноважених осіб органів влади (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений пообіцяв мешканцю Київщини посприяти у вирішенні питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки у смт Димер Вишгородського району. Він запевнив чоловіка в тому, що має можливість вплинути на представників органів влади, аби його питання було вирішено позитивно. Свої «послуги» оцінив у 45 тис доларів США. Викрито чоловіка під час отримання частини обумовленої суми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура