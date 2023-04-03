Харків’янин хотів незаконно заволодіти квартирою вартістю майже ₴1,6 млн.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 50-річному чоловіку за фактом закінченого замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, маючи намір незаконно заволодіти чужою квартирою, підробив виконавчий напис нотаріуса. Він подав заяву до одного з відділів державної виконавчої служби у м. Харкові про відкриття виконавчого провадження у зв’язку з нібито борговими зобов’язаннями чоловіка, якому на праві приватної власності належала квартира, розташована по вул. Донця–Захаржевського в м. Харкові. Вартість зазначеної нерухомості складає майже 1,6 млн грн.

У ході проведення виконавчої справи, яка була відкрита за завідомо підробленим документом, поданим підозрюваним, на вказану квартиру було накладено арешт з метою стягнення заборгованості.

Однак план шахрая не спрацював — органом досудового розслідування було вилучено зазначене виконавче провадження та упереджено завдання матеріальної шкоди потерпілому.

Досудове розслідування проводить СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура