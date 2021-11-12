Керівницю управління однієї з міськрад Донеччини викрили на хабарі за дозвіл на проведення культурно-спортивних заходів

Сума неправомірної вигоди становила 10 000 гривень щомісяця. Задокументували злочинні дії підозрюваної оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР НПУ спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Керівниця управління однієї з міськради отримала 10 000 гривень неправомірної вигоди. За це жінка обіцяла підписати меморандум про проведення спортивно-розважального заходу на безоплатній основі.

Сьогодні, 11 листопада, зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Донецької області