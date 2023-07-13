Київські оперативники затримали наркодилера з кокаїном на 100 000 доларів

Провівши спецоперацію, правоохоронці задокументували перевезення з метою збуту особливо великої партії наркотиків. Постачальник – раніше судимий за вчинення злочинів проти власності, наркозлочинів та незаконного обігу зброї. Наступні дванадцять років він може провести за ґратами.

Поліцейські Шевченківського управління спільно із працівниками управління боротьби з наркозлочинністю м. Києва за інформації оперативних співробітників державної прикордонної служби України із залученням столичних аналітиків та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва перекрили канал постачання кокаїну з міста Мукачево до столиці.

«У ході перевірки та подальшого документування факту реалізації наркотичної речовини, ми викрили у Києві постачальника кокаїну під час чергового перевезення «товару». Це – раніше судимий за вчинення злочинів проти власності, у сфері незаконного обігу наркотиків та зброї уродженець міста Мукачево.

Під час невідкладного обшуку автомобіля «Ауді», на якому пересувався наркодилер, слідчі із залученням кінологічної служби виявили та вилучили вшитий у водійське сидіння пакунок з кокаїном», – розповів т.в.о. начальника управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві Олександр Дибов.

За силової підтримки спецпризначенців полку № 1 правоохоронці затримали 52-річного порушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучено наркотичні речовини вагою близько одного кілограму, що за цінами «чорного» ринку становлять майже 100 тис. дол. США.

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. За погодженням з прокуратурою поліцейські повідомили затриманому про підозру.

«На даний час ми встановлюємо коло співучасників фігуранта. Наркоділку загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна», – додав Олександр Дибов.

Відділ комунікації поліції Києва