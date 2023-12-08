Мешканець Миколаївщини втратив більше 62 тисяч гривень на фейковому заробітку в інтернеті

До відділу поліції № 2 Баштанського районного відділу звернувся 46-річний мешканець Березнегуватської громади з повідомленням про те, що його ошукали аферисти.

Заявник пояснив, що йому у месенджер надійшло повідомлення про можливість грошового заробітку. Суть підробітку полягала в тому, що потрібно переглядати відеоролики у одній із соціальних мереж та відмічати їх вподобайками. За це чоловік нібито мав отримати грошову винагороду. Але перед початком перегляду відео треба внести на рахунок певну суму грошей, і після виконання усіх дій мав отримати подвійну оплату.

Чоловік зацікавився пропозицією та, перейшовши за посиланням, яке йому надійшло у месенджер, перерахував різними платежами за кожне наступне завдання на банківську картку невідомої особи 62 тисячі 494 гривні. Ні прибуток, ні свої перераховані кошти він назад не отримав.

За вказаним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Шановні громадяни! Правоохоронці вкотре застерігають вас бути уважними під час спілкування із невідомими особами, якi пропонують «легко заробити» в інтернеті. Не довіряйте випадковим людям та сумнівним оголошенням. Не вiрте в обіцянки захмарних прибутків. У жодному разi не перераховуйте грошi на невiдомi вам рахунки та не розголошуйте свої особистi данi незнайомцям.

Якщо ж ви або ваші рідні, близькі, друзі чи знайомі все-таки стали жертвами аферистів, негайно телефонуйте на спецлінію 102.

Баштанський районний відділ поліції