Мешканця Львівщини засуджено до 11 років за вбивство та ряд злочинів

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Жовківської окружної прокуратури суд визнав винним раніше судимого 51-річного жителя Львівського району у вчиненні умисного вбивства, крадіжках та порушенні правил адміністративного нагляду (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ст. 395 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Встановлено, що у січні минулого року під час спільного розпивання алкогольних напоїв між фігурантом та його сусідом виникла суперечка, у ході якої засуджений взяв цеглу та наніс нею декілька ударів по голові останнього. Продовжуючи свій злочинний умисел, чоловік наносив удари ногами і кулаками. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Окрім цього, у зв’язку із звільненням із місць позбавлення волі, засуджений зобов’язаний був з’являтись на реєстрацію в орган поліції, також йому було заборонено виходити з дому у нічний час. Однак, він порушив правила адміністративного нагляду.

Також доведено, що протягом грудня-січня фігурант неодноразово таємно викрадав чуже майно.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури